Rode Duivels – Man van de match Kevin De Bruyne blijft koel: “Geen wereldmatch, gewoon mijn job gedaan”

De absolute uitblinker bij de Rode Duivels maandagavond in Hampden Park bij de 0-4 tegen Schotland was ongetwijfeld Kevin De Bruyne. De middenvelder van Manchester City bracht voor rust drie doelpunten aan. Na de pauze pikte hij ook zelf zijn goaltje mee. De Bruyne behield na afloop voor de microfoon van VTM zijn realisme. “Ik heb hier geen wereldmatch gespeeld. Ik heb gewoon mijn job gedaan”, liet de gelegenheidskapitein optekenen. “We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen”, legde De Bruyne, die de voorbije twee wedstrijden de aanvoerdersband droeg, uit. “De ploeg stond beter vandaag. We zijn moeilijk begonnen, maar na de 0-1 kregen we controle. Ik denk niet dat Schotland veel kansen heeft gecreërd. Als collectief hebben we goed gespeeld, heel compact. En we hebben op de juiste momenten gescoord.”

Over zijn persoonlijke wedstrijd was De Bruyne tevreden, maar hij wilde er niet te veel woorden aan vuil maken. “Ik doe gewoon mijn job. Ik stond vandaag hoger op het veld en heb zo meer kans om belangrijk te zijn voor de ploeg. De andere spelers helpen mij daarbij. Ik weet vooraf dat mijn ploeggenoten klaarstaan voor doel en dan kan ik die ballen geven. En zo kom je aan drie assists.”

“Soms kan je moeilijke matchen hebben”, keek De Bruyne nog even terug naar de wedstrijd van vrijdag. “En dat kan zelfs tegen San Marino. Maar de reactie vandaag als ploeg was uitstekend. We wisten dat we vandaag bij winst bijna zeker waren van kwalificatie. Dat is het belangrijkste van de avond.”

bron: Belga