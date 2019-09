Personeel Corelio Printing wordt uitbetaald, al is niet duidelijk door wie

De 90 personeelsleden van drukkerij Rothoma, het voormalige Corelio Printing, zullen uitbetaald worden tot vorige week vrijdag, al is niet duidelijk door wie. Dat blijkt uit verklaringen van zowel de curator als de advocaten van de familie Bongaerts, dat het bedrijf overnam. Over wie de factuur van de interimarbeid moet betalen, is geen duidelijkheid, al overleggen de partijen om procedures te vermijden. De doorstart van de drukkerij mislukte, waarop Bongaerts zich uit de deal probeert terug te trekken. Er lopen gesprekken om de juridische strijd te ontzenuwen, nadat de curator Bongaerts in gebreke stelde omdat die de koopsom van 1 miljoen euro niet had betaald.

Na het faillissement van Corelio Printing werd het personeel, 167 man, wel via interimcontracten aan het werk gehouden. Van de 167 personeelsleden zou er een 90-tal aan de slag blijven, maar een reeks klanten haakte af en de doorstart sprong uiteindelijk af.

De overname van Corelio Printing werd op 27 augustus beklonken, enkele dagen nadat de drukkerij in Oost-Vlaanderen de boeken moest neerleggen. De Limburgse zakenfamilie hield een deel van het personeel – zowat 90 personen – aan de slag met tijdelijke contracten.

De doorstart zou leiden tot vast werk voor iets meer dan de helft van het personeel maar de overname sprong vorige week af. Syndicale vertegenwoordigers reageerden vol ongeloof en eisen dat het personeel dat na het faillissement aan de slag is gebleven, zal worden uitbetaald.

