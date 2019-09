Naar nieuwe Europese Commissie met 14 mannen en 13 vrouwen

De nieuwe Europese Commissie van de verkozen voorzitter Ursula von der Leyen zal uit bijna evenveel vrouwen als mannen bestaan. Ze heeft vandaag een lijst met 14 mannelijke en 12 vrouwelijke kandidaat-eurocommissarissen gepubliceerd. Von der Leyen wordt de eerste vrouw die de Commissie gaat leiden en ze had van de samenstelling van een gendergelijke ploeg één van haar topprioriteiten gemaakt. Dat heeft de Duitse echter niet helemaal zelf in de hand. Het zijn de lidstaten die elk een kandidaat-eurocommissaris voordragen, hoewel de verkozen voorzitter wel in alle discretie kandidaten kan verwerpen en om alternatieve namen verzoeken.

Uiteindelijk publiceerde von der Leyen vandaag een lijst met 14 mannelijke en 12 vrouwelijke kandidaten. Von der Leyen inbegrepen maakt dat een team met 14 mannen en 13 vrouwen. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen kandidaat meer voorgesteld omdat de regering in Londen ervan uitgaat dat de brexit voltrokken zal zijn tegen 1 november, wanneer de Commissie van von der Leyen aantreedt.







De lijst omvat geen grote verrassingen meer. Het was al genoegzaam bekend dat Frans Timmermans en Margrethe Vestager een vooraanstaande rol gaan spelen. Behalve de Nederlandse sociaaldemocraat en de Deense liberale zijn er nog zes huidige commissarissen die in Brussel blijven. Nieuwe namen zijn onder meer de Italiaanse oud-premier Paolo Gentiloni, de Franse Sylvie Goulard en de Belgische vicepremier Didier Reynders.

Morgen om 12 uur maakt von der Leyen op een persconferentie het organogram en de verdeling van de portefeuilles binnen haar Commissie bekend. Vervolgens kunnen de 26 kandidaten beginnen studeren voor de hoorzittingen in het Europees Parlement. Het is zeker niet uitgesloten dat die hoorzittingen alsnog voor wijzigingen in het team zorgen. Het halfrond moet tijdens een stemming in oktober de voltallige Commissie het vertrouwen schenken.

bron: Belga