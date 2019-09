Minstens 18 pro-Iraanse strijders gedood in Syrië

Bij luchtaanvallen door niet geïdentificeerde gevechtstoestellen zijn vanochtend in het oosten van Syrië minstens achttien leden van pro-Iraanse milities, die het regime in Damascus steunen, gedood. Dit heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SHOHR) gemeld. De raids viseerden posities, militaire voertuigen en wapenopslagplaatsen in het gebied Alboe Kamam in het oostelijke Deir al-Zoer.

Wie voor de aanvallen verantwoordelijk is, is vooralsnog onduidelijk. De precieze nationaliteit van de gesneuvelden is ook nog onbekend.







De Israëlische luchtmacht valt in Syrië geregeld doelwitten van pro-Iraanse milities aan, om te verhinderen dat Teheran zijn militaire infrastructuur in het door een burgeroorlog getroffen land verder uitbouwt. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische regering.

Het dodental loopt wellicht nog op, aldus het SOHR.

Bron: Belga