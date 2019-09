Informateurs brengen ten laatste begin oktober eindverslag uit

De koning heeft de federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) gevraagd “een aantal punten van overeenstemming uit te werken om op korte termijn de vorming van de federale regering aan te vatten”. De informateurs zullen een eindverslag uitbrengen ten laatste begin oktober, zo meldt het Paleis in een persmededeling. De informateurs brachten vandaag verslag uit over hun werkzaamheden. Ze werden op 30 mei door de koning aangesteld en hebben sindsdien twee keer zeven partijen rond de tafel gebracht. Het was de zevende keer dat ze naar de koning trokken.

Dat de missie van het duo verlengd werd, was geen verrassing. Algemeen wordt aangenomen dat de federale regeringsvorming pas echt uit de startblokken kan schieten als de regionale regeringen gevormd zijn. Aan Waalse kant lijkt een akkoord bereikt, in Vlaanderen is de landing voor volgende week voorzien.







bron: Belga