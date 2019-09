Ibrahimovic zal op 8 oktober zijn standbeeld in Malmö onthullen

De Zweedse aanvaller Zlatan Ibrahimovic zal op 8 oktober in zijn thuisstad Malmö een standbeeld van zijn persoon presenteren aan het grote publiek. Dat maakte hij zelf bekend in een persbericht. Het bronzen monument – “voor een carrière van goud”, zoals hij zelf aanhaalt – zal liefst 2,7 meter hoog zijn, 500 kilogram wegen en staan op een sokkel van acht ton. Het werd ontworpen door de Zweedse kunstenaar Peter Linde en zal geïnstalleerd worden tussen het oude stadion van Malmö FF, waar ‘Ibracadabra’ zijn carrière begon, en de nieuwe arena.

Ibrahimovic, tegenwoordig in de MLS aan de slag bij LA Galaxy, gaf zelf aan “heel gelukkig” te zijn. “Dit was al jaren mijn wens. Hier in Malmö is alles begonnen. Hier ligt mijn hart.”







Sinds zijn debuut voor het eerste elftal van Malmö in 1999 kwam Ibrahimovic tot meer dan 450 doelpunten wereldwijd. Hij scoorde voor Malmö, Ajax, Juventus, Inter Milaan, Barcelona, AC Milaan, PSG, Manchester United en LA Galaxy. Daarbuiten trof hij ook nog 62 keer raak voor de Zweedse nationale ploeg.

Bron: Belga