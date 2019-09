Griekenland pakt tientallen vluchtelingen op die onderweg waren naar Italië

De Griekse kustwacht heeft een boot met 36 migranten en twee mensensmokkelaars opgepakt die onderweg waren naar Italië. De mensensmokkelaars hadden de Oekraïense nationaliteit.

De boot werd geënterd ter hoogte van het eiland Zakynthos, aldus de kustwacht, die nog probeert te achteralen waar de migranten vandaan komen.

Volgens officiële cijfers zijn er afgelopen weekend 486 personen vanuit Turkije aangekomen op de eilanden Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos. De migranten proberen nu – met de hulp van smokkelaars – naar Italië te geraken, nu de Griekse eilanden overvol zitten en migranten er maanden moeten wachten tot ze iets over hun toekomst te weten komen. Volgens het Vluchtelingenagentschap van de VN zijn er 34.000 mensen in Griekenland aangekomen van het begin van het jaar tot 2 september. 26.000 van hen zijn overzee gekomen. Er zijn dit jaar op acht maanden meer vluchtelingen aangekomen dan in heel het jaar 2018. Het is het hoogste cijfer sinds drie jaar.







Alleen al in augustus zijn 8.103 mensen vanuit Turkije op de Griekse eilanden aangekomen, in augustus vorig jaar waren dat er bijna 3.200.

Het in maart 2016 afgesloten vluchtelingenpact tussen de Europese Unie en Turkije voorziet dat de EU alle vluchtelingen die illegaal over Turkije naar de Griekse eilanden gaan, kan terugsturen.

Bron: Belga