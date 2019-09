Federale formatie: PS zal onderhandelen om sociale eisen te realiseren

PS-voorzitter Elio Di Rupo sluit niet uit in de toekomst te onderhandelen met N-VA. Dat zei hij op de persconferentie waar hij het regeerakkoord voor Wallonië en de Franse Gemeenschap voorstelde. “Tot nu hadden we het zeer druk en ik geloof dat dat bij (N-VA-voorzitter) Bart De Wever ook zo is met de Vlaamse regering”, lichtte hij toe op vragen over de vorderingen van de federale formatie. “Regeren? De vraag is om wat te doen? Als het om een Zweedse coalitie gaat, is het nee. Maar als het is om een antwoord te geven op de sociale uitdagingen, zal de PS onderhandelen. Ik sluit niemand uit”, verklaarde de Franstalige socialist.

De laatste weken heeft de N-VA er herhaaldelijk bij de PS op aangedrongen om onderhandelingen te starten, maar daar werd steeds aan toegevoegd dat het confederalisme op tafel moest liggen.







Vragen over het federalisme ontweek Elio Di Rupo met de vraag om terug te grijpen naar de vorige regeerakkoorden.

De PS-voorzitter gaf halvelings ook toe dat er een verschil is in houding tegenover de N-VA tussen hem en zijn potentiële opvolger, Paul Magnette. “Er is binnen de PS een rijkdom aan standpunten”, aldus Di Rupo.

bron: Belga