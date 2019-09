Bondscoach Jacky Mathijssen krijgt Thomas Buffel als T2 bij Belgische U19

Thomas Buffel is bij de Belgische nationale ploeg voor spelers onder 19 jaar de nieuwe assistent van bondscoach Jacky Mathijssen. Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB laten weten. De 38-jarige ex-Rode Duivel (35 caps, 6 doelpunten) volgt bij de U19 Tim Smolders op. De Belgische U19 maken zich op voor de kwalificaties voor het EK 2020. Het parcours verloopt via twee vierlandentoernooien. In de eerste kwalificatieronde treffen de jonge Belgen in november Albanië, Griekenland en IJsland. Die wedstrijden vinden in België plaats. De U19 werken momenteel in Tubeke een stage af met twee oefenduels. Zaterdag verloren ze nipt van Portugal (1-2), morgen nemen ze het op tegen Tsjechië.

Buffel was laatst aan de slag bij Zulte Waregem, waar hij na vorig seizoen een punt achter zijn loopbaan zette. Voordien kwam de aanvallende middenvelder uit in België voor Cercle Brugge (2008-2009) en KRC Genk (2009-2018). In Nederland was Buffel actief bij Feyenoord, waar hij op het hoogste niveau doorbrak, en Excelsior. In 2005 versierde hij een transfer naar Glasgow Rangers, waar hij tot 2008 voetbalde.







bron: Belga