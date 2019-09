Bijna 800.000 zelfdodingen per jaar

De wereldwijde zelfdodingscijfers zijn de afgelopen jaren gedaald. Toch plegen nog 800.000 mensen wereldwijd – of één persoon elke 40 seconden – jaarlijks zelfmoord. Dat blijkt uit cijfers tussen 2010 en 2016 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die ze bekendmaakte. Slechts 38 landen hebben momenteel nationale preventiestrategieën voor zelfdodingen, zegt de VN-gezondheidsorganisatie. Toch zorgt het toenemende aantal landen met zo’n strategie voor de daling van het percentage zelfdodingen wereldwijd.

“Elke dood is een tragedie voor familie, vrienden en collega’s. Toch zijn zelfmoorden te voorkomen”, aldus de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in een verklaring.







Maatregelen die effectief zijn gebleken, zijn onder andere het voorlichten van de media over verantwoorde berichtgeving over zelfdoding, het opbouwen van stressmanagement voor jongeren, het helpen van mensen met een verhoogd risico en het beperken van de toegang tot bepaalde methoden zoals pesticiden.

Volgens de WHO kan een verminderde toegang tot pesticiden de zelfmoordcijfers doen dalen. De WHO merkte op dat het verbod ervan in Sri Lanka de zelfmoorden tussen 1995 en 2015 met 70 procent heeft verminderd. In Zuid-Korea heeft een soortgelijk beleid tussen 2011 en 2013 het aantal zelfmoorden met de helft verminderd.

De zelfmoordcijfers in Afrika, Europa en Zuidoost-Azië liggen hoger dan het wereldgemiddelde van 10,5 per 100.000 inwoners, terwijl het gebied rond het oosten van de Middellandse Zee het laagste percentage heeft. Het Amerikaanse continent is daarentegen de enige regio met een toenemende trend in het aantal zelfmoorden, volgens de organisatie komt dat door de makkelijke toegang tot vuurwapens.

Zelfdoding is de tweede belangrijkste doodsoorzaak voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar na verkeersongevallen, aldus WHO.

De VN-organisatie voert een maand lang campagne voor de preventie van zelfdoding, daarbij publiceert ze ook een brochure met aanbevelingen voor filmmakers en makers van tv-series.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Bron: Belga