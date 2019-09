Berlijn bereidt 30ste verjaardag van Duitse hereniging voor

Een regeringscommissie, belast met het voorbereiden van de dertigste verjaardag van de Duitse hereniging volgend jaar, heeft maandag in Berlijn de plannen voorgesteld voor evenementen en herdenkingen. Commissievoorzitter Matthias Platzeck zei dat er vooral ingezet wordt op een dialoog met de bevolking en met symbolische evenementen. Hij zei dat de sfeer er geen zou zijn van “wees maar blij, want alles verloopt prima”, maar dat de sfeer momenteel eerder “lastig ” is in Duitsland. De recente tweedeling in Duitsland indachtig na de opmerkelijke goede resultaten voor de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) in het oosten, zei Platzeck dat men moet rekening houden met de groeiende tegenstelling tussen oost en west.

Hij zei ook dat de onvrede van de (voormalige) Oost-Duitsers met de (vroegere) West-Duitsers toenam en dat de mensen in het westen steeds minder interesse hebben voor wat er in het oosten gebeurt. Daarom moet volgens hem de nadruk liggen op het historische belang van de Duitse eenheid. Een en ander wordt nog gefinetuned na panelgesprekken van de 22-koppige commissie met burgers.

De Muur van Berlijn viel in de nacht van 9 op 10 november 1989. Dit volgde op een golf van protest en betogingen in Oost-Duitsland, wat vandaag wordt bestempeld als de “vreedzame revolutie”. De uiteindelijke hereniging gebeurde op 3 oktober 1990.

Bron: Belga