Ashleigh Barty heeft als eerste ticket voor WTA Finals op zak

Ashleigh Barty is als eerste speelster zeker van een plaats op de WTA Finals, het officieuze WK met de top acht van het seizoen. Het toernooi op hardcourt (met 14 miljoen dollar gedoteerd) vindt dit jaar voor het eerst plaats in het Chinese Shenzhen, van 27 oktober tot 3 november. Voor Barty wordt het haar debuut op de WTA Finals. “Vanaf het begin van het seizoen was het een doel van mij om erbij te zijn”, zegt Barty. “Ik ben trots op het werk dat mijn team en ik hebben geleverd om dit te bereiken. Het is een eer bij de top acht van het seizoen te horen.”

De 23-jarige Barty, dit seizoen winnares van Roland Garros, had vandaag nog een tweede reden om te vieren. De Australische heroverde immers de eerste plaats op de wereldranglijst. Die snoepte ze na de US Open af van de Japanse Naomi Osaka.







Bron: Belga