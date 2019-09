Wit-Russiche vrouw vindt haar ouders na twintig jaar terug

De Wit-Russische Joelia Moisejenko is na twee decennia met haar ouders herenigd. Op vierjarige leeftijd was ze verdwenen tijdens een treinrit, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Op een treinreis van Minsk naar een stad in het oosten van Wit-Rusland in 1999 verdween het meisje en kwam ze op één of andere manier uiteindelijk in de stad Rjazan in het westen van Rusland terecht. Daar herinnerde ze zich enkel de voornamen van haar ouders, legde het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken uit.







“Het probleem was dat de Wit-Russische politie alleen in Wit-Rusland naar haar zocht, terwijl ze in Rusland niet als vermist was opgegeven”, zei de 24-jarige Moisejenko volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

Russisch pleeggezin

Moisejenko werd in Rusland door een pleeggezin grootgebracht. Vorige maand vond een vriend van haar een opsporingsbericht op het internet en belde hij naar de Wit-Russische autoriteiten om na te gaan of het bericht over haar ging. Daarna werd het meisje herenigd met haar ouders en bevestigde een DNA-test hun verwantschap.

“We leefden met hoop gedurende twintig jaar”, zei Moisejenko’s moeder, Ljoedmila. “We leefden met de hoop dat we haar zouden vinden.”