Voormalige James Bond-acteur Pierce Brosnan pleit voor vrouwelijke 007

Pierce Brosnan was zeventien jaar geleden voor het laatst te zien als meesterspion James Bond op het witte doek, maar de 66-jarige acteur volgt de iconische filmreeks nog steeds van dichtbij. Hij vertelt aan entertainmentmagazine The Hollywood Reporter hoe de Bondfilms aan vernieuwing toe zijn: “Uit de weg heren, het is tijd voor een vrouw.”

Brosnan – die tussen 1994 en 2005 in vier Bondfilms de hoofdrol vertolkte – verklaart een voorstander van een vrouwelijke 007 te zijn na geruchten dat ‘Captain Marvel’-ster Lashana Lynch in de running zou zijn voor de rol. “De voorbije veertig jaar hebben we het enkel mannen zien doen”, vertelt Brosnan aan The Hollywood Reporter. “Ga uit de weg, heren, en zet daar een vrouw. Dat zou fantastisch zijn.”

"Nog niet voor meteen"







Desalniettemin verwacht de Iers-Amerikaanse acteur geen vrouwelijke Bond in de nabije toekomst; producers Barbara Broccoli en Michael G. Wilson zouden het idee niet genegen zijn. “Het zal niet gebeuren zolang zij de lakens uitdelen”, klinkt het.

In de 25e Bondfilm, getiteld ‘No Time To Die’, zal Daniel Craig een laatste keer te zien zijn als de iconische Britse spion. De film zal begin april volgend jaar uitkomen in de Belgische zalen. De cast bestaat voorts uit Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Léa Seydoux en Rami Malek.