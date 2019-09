VIDEO. En de Oscar gaat naar… deze hond die doet alsof hij flauwvalt bij nagelknippen

Een filmpje van een hond die theatraal een appelflauwte veinst wanneer zijn nagels geknipt worden is viraal gegaan op het internet. Op Twitter werden de hilarische beelden al zo’n 6 miljoen keer bekeken in amper drie dagen.

Nog voor er effectief geknipt is, valt de pitbull in slow motion op zijn rug, met de poten in de lucht. Zijn oogbewegingen op het einde van het filmpje verraden echter dat hij nog bij volle bewustzijn is.

“Briljante vertoning”







De viervoeter voert zijn dramatische show op in de hoop om aan het nagelknippen te ontsnappen, maar tevergeefs. De acteerprestatie oogst alvast heel veel lof op sociale media: “Het schattigste dat ik in lange tijd gezien heb”, reageert een Twittergebruiker. “Staande ovatie. Briljante vertoning”, aldus een ander.

That is the cutest thing I have seen in a long time..thanks for sharing. — Patsy Harkness (@onetrout47) 6 septembre 2019



Kennelijk hebben honden een hekel aan nagelknippen, want ook andere baasjes deelden hun ervaringen over hoe hun huisdier met een acteerprestatie hoopte om er onderuit te komen: “Onze beagle moet vastgehouden worden en huilt alsof hij neergeschoten is nog voor we hem aanraken”, klinkt het. Of nog: “Ik had ooit een greyhound die deed alsof hij mank liep met één poot, vergat dat hij mank liep en vervolgens de andere poot liet slepen.”