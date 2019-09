Man heeft ‘verrassing’ voor geblinddoekte vrouw, telt af tot tien en steekt mes in haar nek

Een Britse man wordt beschuldigd van moord op zijn vrouw nadat hij heer neerstak met een mes. Hij maakte haar wijs dat hij een cadeautje voor haar had, maar toen ging het licht bij hem uit.

Het drama speelde zich vorig jaar in oktober af in hun huis in Kent. Shaun May had net gevreeën met zijn vrouw Laura als hij haar vraagt om haar ogen te sluiten omdat hij een cadeautje voor haar heeft. De 34-jarige man blinddoekt haar met een handdoek en telt af tot tien.

Ontslagen







Plots voelt Laura een ondraaglijke pijn in haar nek. Ze opent haar ogen en ziet haar man, waarmee ze 14 maanden getrouwd was, met twee messen in zijn handen voor haar staan. Hij had haar zo hard met een mes in haar nek gestoken dat het handvat afgebroken was. Ze smeekt hem om de messen weg te leggen en vraagt waarom hij dit deed. Shaun legt haar uit dat hij de dag voordien ontslagen werd op zijn werk en dat hij vreest dat hij het huis niet kan afbetalen. “Het is oké. We slaan ons er wel door”, antwoordt Laura.

In tranen uitgebarsten

Shaun brengt Laura vervolgens naar het ziekenhuis, waar de vrouw uitlegt dat ze struikelde en op een mes terechtkwam. Uiteindelijk barst ze in tranen uit en vertelt ze de waarheid.

De man werd schuldig bevonden voor poging tot moord en staat op 16 oktober terecht.