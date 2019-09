Laura Tesoro deelt intieme foto met haar lief op Instagram

De Vlaamse zangeres Laura Tesoro geniet op dit moment van een welverdiende vakantie met haar vriend. En het is duidelijk dikke liefde tussen de twee, zo bewijst dit kiekje…

Laura Tesoro vertoeft momenteel met haar vriend Jordan, die ze vorige zomer leerde kennen, op het Griekse eiland Zakynthos. Zondag maakten ze een foto van hun tweetjes op het strand van Plakaki. Daarop kussen ze elkaar innig in het water tussen de rotsen. “Genieten van onze laatste dagen in het paradijs. Nieuwe muziek als ik terug in het land ben”, schrijft ze erbij.

‘Belgium’s Got Talent’







De 23-jarige zangeres van onder meer ‘Mutual’ en ‘Up’ presenteert vanaf vrijdag 13 september samen met Koen Wauters het nieuwe seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ op VTM. “’Belgium’s Got Talent’ samen met Koen presenteren is te gek. Ik heb al enorm veel van hem geleerd. Maar tijdens de audities heb ik me vooral laten verbazen door de kandidaten. Lachen, huilen, meeleven… die auditieafleveringen waren echt een grote draaikolk van emoties. Heerlijk!”, vertelde ze daar eerder over.