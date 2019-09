Is het gevaarlijk voor mannen om ejaculatie bij een orgasme tegen te houden?

Vrouwen kunnen meerdere orgasmes na elkaar krijgen, maar voor mannen ligt dat iets moeilijker. Sommige mannen proberen daarom hun orgasme uit te stellen door de ejaculatie net voor een orgasme tegen te houden. Maar is dat wel veilig?

Als een man een orgasme heeft, gaat dat meestal gepaard met ejaculatie. Vervolgens treedt bij de meeste mannen een refractaire periode op. Dat wil zeggen dat ze na een orgasme enkele minuten tot uren geen erectie meer kunnen krijgen en zich verzadigd voelen.

Voortijdige ejaculatie







Het is voor een man echter niet onmogelijk om klaar te komen zonder ejaculatie. Het voordeel daarvan is dat ze makkelijker gestimuleerd blijven en dus langer aan een stuk kunnen vrijen. De techniek wordt door sekstherapeuten zelfs aangeraden aan mannen die last hebben van voortijdige ejaculatie.

Vlak voor het orgasme moet een man de stimulatie stopzetten en knijpen in de basis van de penis, om dat proces vervolgens te blijven herhalen bij wijze van oefening. Op den duur krijgen mannen dan een betere controle over hun ejaculatie en kunnen ze voortijdige ejaculatie vaak voorkomen.

Sperma in blaas

Deze techniek wordt de ‘Hughes’-techniek genoemd en wordt weleens in vraag gesteld. Zo vrezen sommige mensen op internetfora dat het kan leiden tot retrograde ejaculatie, een toestand waarbij de sluitspier tussen de prostaat en de blaas niet strak genoeg sluit tijdens de ejaculatie. Bijgevolg komt het sperma in de blaas terecht. Dat is op zich niet gevaarlijk – het sperma verlaat het lichaam nadien bij het plassen – maar een man kan er wel onvruchtbaar door worden.

Geen verband

Sociaal psycholoog Justin Lehmiller spreekt dat echter tegen. Volgens hem is er geen verband tussen de ‘Hughes’-techniek en retrograde ejaculatie. Met andere woorden: het tegenhouden van ejaculatie bij een orgasme houdt geen enkel risico in.