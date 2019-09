Herbert Flack is tijd out door zware hartoperatie

Acteur Herbert Flack heeft een zware hartoperatie ondergaan en zal daardoor een lange tijd niet kunnen werken. De hoofdrolspeler uit ‘Aspe’ kampte met een verwijding van zijn aorta, wat levensgevaarlijk kan zijn. Zijn rol in de musical ’40-45′ wordt overgenomen door zijn understudy.

Fans van Herbert Flack zullen het een tijdje zonder de acteur moeten stellen. Flack werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen voor een zware hartoperatie. De man die gestalte geeft aan ‘Aspe’ zat met een verwijding van zijn aorta. Als je dat niet behandelt, kan de slagader scheuren, wat levensgevaarlijk is. Flack twijfelde daarom niet en plande de ingreep in.

Lange herstelperiode







Zijn vrouw Fabienne liet aan Showbizzsite weten dat alles goed verlopen is. De acteur zal wel lang moeten revalideren en mag een hele tijd niet werken. Dus ook zijn rol in de Studio 100-musical ’40-45′ moet Flack dus even op pauze zetten. Zijn understudy Hans De Munter neemt het tijdelijk van hem over.

Afgelopen werd in en rond Antwerpen de 75ste verjaardag van de bevrijding gevierd. Flack was als ereburger van Boom uitgenodigd op de festiviteiten in het dorp, maar die heeft hij aan zich laten voorbij gaan. Zijn vrouw was aanwezig in zijn plaats.