“Heel binnenkort” meer vinylplaten dan cd’s over de toonbank in VS

Volgens een midjaarverslag van de Recording Industry Association of America (RIAA) heeft de vinylverkoop in Amerika in de eerste jaarhelft ruim 224 miljoen dollar opgebracht. De cd-verkoop klokte af op 247,9 miljoen dollar. De cd zit echter in een vrije val; de verkoop daalt drie keer sneller dan dat de vinylverkoop stijgt. Als die trend zich doorzet, zal de vinylverkoop heel binnenkort de cd-verkoop overtreffen.

De opbrengsten uit vinylverkoop stegen in de tweede helft van 2018 met 12,8% en in de eerste helft van dit jaar met 12,9%. Naar alle verwachtingen zal vinyl binnenkort de cd inhalen in Amerika. Als dat bewaarheid wordt, zal het voor het eerst sinds 1986 zijn dat in de VS weer meer lp’s dan cd’s over de toonbank gaan. Toen werden 58,8 miljoen vinylplaten verkocht, tegenover 18,6 miljoen cd’s.

Streaming is cash cow







Vooral oudere rockartiesten en -groepen met een iconische status plukken de vruchten van de groeiende lp-verkoop. The Beatles verkochten meer dan 300.000 vinylplaten in 2018, lp’s van Pink Floyd, David Bowie, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Jimi Hendrix en Queen gingen elk meer dan 100.000 keer over de toonbank.

Ondanks de populariteit van vinyl domineert streaming de muziekindustrie. Betalende streamingabonnementen waren in de eerste helft van dit jaar goed voor 62% van de totale inkomsten, terwijl dat voor de vinylverkoop slechts 4% was. In zijn totaliteit vertegenwoordigt streaming (zowel betalende abonnementen als advertentieverkoop op streamingplatformen en digitale radiodiensten) met 4,3 miljard dollar zo’n 80% van de inkomsten van de muziekindustrie.