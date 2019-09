In Luik is een agent gedood door een gewapende man tijdens een interventie maandagochtend omstreeks 08.20 uur. Dat meldt VRT NWS. Ook de aanvaller is overleden.

De feiten speelden zich af in de rue de Visé. De agenten voerden controles uit toen een man, die alleen in zijn voertuig zat, naar het hoofd van een agent schoot. De andere agent trok daarop zijn dienstwapen en vuurde op de bestuurder, die overleden is aan de verwondingen.







Later meer.