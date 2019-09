Wout van Aert zit weer op de fiets

Wout van Aert heeft voorzichtig de fietstraining hervat na zijn zware val bijna twee maanden geleden in de Ronde van Frankrijk. Op de wielerapp Strava postte de 24-jarige renner vanochtend dat hij een ritje van 7,49 km had afgelegd, met daarbij de boodschap ‘Guess what?!’ (raad eens). Van Aert kwam op 19 juli zwaar ten val tijdens de individuele tijdrit van de Tour in Pau. Hij liep daarbij een diepe vleeswonde in het rechterbovenbeen op. Hij werd in het ziekenhuis in het Franse Pau een eerste keer geopereerd. Een week later ging hij in het AZ Herentals een tweede keer onder het mes. Eind juli mocht Van Aert het ziekenhuis verlaten. Sindsdien werkt hij stap voor stap aan zijn revalidatie.

Vorige maand verspreidde zijn ploeg Jumbo-Visma een filmpje waarin Van Aert vertelde dat hij deze winter hoopt het veld te kunnen induiken. “Ik hoop deze winter nog een aantal crossen te rijden, al is het maar als voorbereiding op het voorjaar. Maar crossen vraagt een grote belasting van mijn heup en alle spieren errond die geraakt zijn. Dat maakt het moeilijker. Mijn doel is in het voorjaar weer mijn oude niveau te halen en liefst nog een beetje beter”, zei de drievoudige wereldkampioen cyclocross.







Van Aert werd dit voorjaar op de weg onder meer tweede in de E3, derde in Strade Bianche en zesde in Milaan-Sanremo. Daarna won hij twee ritten in de Dauphiné (plus de groene puntentrui), pakte de Belgische tijdrittitel en brons in de wegrit én sprintte naar winst in de Touretappe naar Albi.

bron: Belga