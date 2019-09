Weerbericht – Wisselvallig met opklaringen

Zondag blijft het wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en enkele buien. Een donderslag blijft wel nog mogelijk, vooral in Hoog-België. Maxima van 12 tot 17 graden bij een zwakke of matige noordwesten- tot noordenwind.

’s Avonds is er eerst nog kans op een bui. Tijdens de nacht wordt het meestal droog en wordt het rustig met brede opklaringen. Een lichte bui blijft mogelijk aan de kust. Plaatselijk kans op mistbanken. De wind wordt zwak en krimpt van noordwest naar zuidwest. Minima van 4 graden op de Hoge Venen tot 10 graden aan zee.

Maandag na het optrekken van het ochtendgrijs verwacht het KMI eerst opklaringen maar later op de dag komt er meer bewolking langs de Franse grens en is er daar kans op wat lichte neerslag. De maxima schommelen tussen 14 graden in de Ardennen en 18 graden elders.

Dinsdag blijft het droog en is het licht tot gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen tussen 14 en 20 graden. De wind is meestal zwak uit veranderlijke richtingen.

Woensdag begint de dag zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 20 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.

bron: Belga