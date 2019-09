Vrouw vermoord in Roeselare

In Oekene bij Roeselare is een 37-jarige vrouw op gewelddadige wijze van het leven beroofd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Haar 45-jarige partner werd als verdachte gearresteerd. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd zondagnamiddag aangetroffen in een woning langs de Ketsersstraat in Oekene, een deelgemeente van Roeselare. Vermoedelijk werd de vrouw al in de nacht van zaterdag op zondag met geweld om het leven gebracht. De partner van het slachtoffer zou na de feiten geprobeerd hebben om zelf uit het leven te stappen. De verdachte werd ondertussen van zijn vrijheid beroofd. Over zijn mogelijke motief bestaat nog onduidelijkheid.

Het labo, het afstappingsteam en de wetsdokter zijn ter plaatse om hun eerste vaststellingen te doen. Ook het parket en de onderzoeksrechter hebben de plaats van de feiten al bezocht. Maandag zal een autopsie uitgevoerd worden. Die lijkschouwing zal wellicht meer duidelijkheid brengen over de precieze omstandigheden van het overlijden.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.







bron: Belga