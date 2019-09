US Open – Rolstoeltennisser Joachim Gérard ligt ook uit enkelspel

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 4) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de US Open in New York. Hij verloor in de eerste ronde van de Fransman Nicolas Peifer (ITF 8) met 6-2 en 6-2. De wedstrijd was vrijdag stilgelegd bij een 6-2, 1-0 voorsprong voor Peifer. In totaal duurde het duel 54 minuten.

Joachim Gérard nam voor de zesde keer deel aan de US Open. Vier keer sneuvelde hij in de kwartfinales (2013, 2014, 2017, 2018), een keer haalde hij de laatste vier (2015).

In het dubbelspel werd de 30-jarige Gérard donderdag met de Zweed Stefan Olsson ook al uitgeschakeld in de eerste ronde (halve finales). Zij verloren met 6-2, 5-7 en 10/3 van de Japanner Shingo Kunieda en de Argentijn Gustavo Fernandez.

