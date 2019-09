US Open – Mertens na haar dubbelzege: “Een Grand Slam winnen, dat is reusachtig”

Elise Mertens kreeg zondag in New York één van de mooist denkbare beloningen voor haar uitstekende seizoen. De 23-jarige Limburgse won, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, het dubbelspel op de US Open. Op de persconferentie na afloop toonde Mertens zich dolgelukkig. “Een grandslamtoernooi winnen is het hoogst mogelijke”, liet ze optekenen. “Aryna en ik wonnen samen al Indian Wells en Miami, maar dit is toch nog anders”, begon Mertens. “Dit gevoel is sterker. Dit hadden we nooit verwacht toen we in januari in Australië begonnen aan ons partnerschap. In het begin verliep het ook wat moeilijk, maar de dynamiek was er altijd. En we zijn samen gegroeid. Ik ben heel gelukkig.”

In een vreemde finale waren tegenstandsters Victoria Azarenka en Ashleigh Barty geregeld de betere, maar Mertens en Sabalenka toonden zich efficiënter op de momenten van de waarheid.

“Ik denk dat ons constante niveau het verschil heeft gemaakt”, besloot Mertens. “We waren een beetje aarzelend begonnen aan de partij, maar werden in het vervolg van de partij steeds agressiever. Aryna was op het einde nog belangrijk met enkele mooie volleys aan het net. We hebben onze zenuwen goed onder controle gehouden.”

bron: Belga