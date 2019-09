US Open – Elise Mertens glundert na eerste grandslamzege in het dubbel: “Kan het niet geloven”

Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka veroverden zondag de eindzege in het dubbelspel op de US Open. Mertens en Sabalenka rekenden in de finale op Flushing Meadows in twee sets (7-5 en 7-5) af met de Australische Ashleigh Barty en de Wit-Russische Victoria Azarenka. “Ik heb een Grand Slam gewonnen, ik kan het echt niet geloven”, glunderde de 23-jarige Limburgse. “Ik moet Aryna bedanken”, vertelde Mertens bij de prijsuitreiking. “We vormen samen een steengoed team en vullen mekaar prima aan. Ik hoop dat we in de toekomst nog vaak zullen dubbelen. Ik moet ook het publiek danken. De steun van de fans zorgt ervoor dat ik kan blijven gaan.”

“Elise is een geweldige speelster”, reageerde Sabalenka. “Ik ben heel blij met haar te mogen spelen. Ik heb van elke seconde samen op het veld genoten.”

Mertens was de eerste landgenoot sinds Dick Norman in 2009 om aan te treden in een dubbele finale op een grandslamtoernooi. Norman verloor destijds, aan de zijde van de Zuid-Afrikaan Wesley Moodie, het dubbelspel op Roland Garros. De laatste winnaars van een dubbeltoernooi op een Grand Slam zijn Olivier Rochus en Xavier Malisse op Roland Garros in 2004. Kim Clijsters was de laatste Belgische vrouw om een grandslamtoernooi in het dubbelspel te winnen. De Limburgse triomfeerde in 2003 op zowel Roland Garros als Wimbledon, telkens aan de zijde van de Japanse Ai Sugiyama.

