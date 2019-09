Turkije en VS starten gezamenlijke patrouilles in Syrië

Het Turkse en Amerikaanse leger zijn vanochtend begonnen met gezamenlijke patrouilles in het noordoosten van Syrië, in een sector die op termijn een “veiligheidszone” moet worden. Ankara en Washington hadden daarvoor op 7 augustus al een akkoord gesloten. Damascus heeft de Amerikaans-Turkse patrouilles veroordeeld. Het Amerikaans-Turkse akkoord voorziet in de oprichting van een bufferzone tussen de Turkse grens en de Syrische gebieden die de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) controleren. De YPG is de belangrijkste Koerdische militie in Syrië én een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen Islamitische Staat. Hun aanwezigheid aan de grens veroorzaakte echter nervositeit bij president Recep Tayyip Erdogan. Hij dreigde met een offensief tegen de groepering, die Ankara als “terroristisch” bestempelt.

Het Syrische regime van Bashar al-Assad verwierp dat akkoord eerder al. Volgens Damascus dient het initiatief enkel de “expansionistische ambities van Turkije”. Het regime veroordeelt ook de gezamenlijke patrouilles, die volgens Damascus “een agressie” zijn en bedoeld zijn om “de crisis in Syrië te bemoeilijken en verlengen”, aldus het Syrische staatspersagentschap Sana. Het Syrische regime slaagde er sinds 2015 in om de controle te heroveren over meer dan 60 procent van het Syrische grondgebied, met de hulp van bondgenoot Rusland. Damascus oordeelt dat het akkoord zijn soevereiniteit schendt.







Het Syrische regime wil zich in die bewuste zone militair herschikken en knoopte onderhandelingen aan met de Koerden, maar boekte daarin geen vooruitgang. De Syrische overheid wil geen autonomie toekennen aan de etnische minderheid.

Bron: Belga