Tienduizenden manifestanten in Hongkong trekken de straat op voor mars naar Amerikaanse consulaat

Tienduizenden manifestanten zijn deze namiddag in Hongkong door de straten getrokken naar het Amerikaanse consulaat. Ze roepen het Amerikaanse Congres op om bestraffing van hoge ambtenaren in Hongkong toe te laten die “basisvrijheden” onderdrukt hebben. Manifestanten droegen Amerikaanse vlaggen met zich mee en spandoeken met slogans in het Engels, zoals “Weersta Peking, bevrijd Hongkong” en “Sancties tegen zij die vrijheid beknotten, gerechtigheid en menselijkheid”.

Sinds de protesten uitbraken op 9 juni, zijn ze uitgemond in massale antiregeringsdemonstraties. De betogers zeggen dat ze zullen blijven protesteren tot al hun eisen ingewilligd zijn.







De manifestanten willen dat de VS de visa intrekken of activa bevriezen van inwoners van Hongkong die de mensenrechten met de voeten getreden hebben. De betogers menen dat er niemand anders is die het leiderschap van Hongkong ter verantwoording kan brengen.

