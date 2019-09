Rode Duivels – “Je moet ook durven dreigen tegen België”

Voor Schotland is het maandagavond alles of niets tegen de Rode Duivels, op de zesde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties. Na de 1-2 van vrijdag tegen Rusland is het EK met zes op vijftien immers ver weg. Daar komt nog eens bij dat de Schotten al achttien jaar niet meer kunnen scoren tegen de Belgen. In juni liepen ze in Brussel tegen een 3-0 aan, vorig jaar werd The Tartan Army in een oefenwedstrijd met 0-4 van de mat getikt.

“Tegen België moet je defensief georganiseerd staan en tegelijkertijd moet je toch durven te dreigen”, vertelde de Schotse bondscoach Steve Clarke zondag aan de Britse media. “Je moet niet denken dat we 97 minuten voor ons eigen doel kunnen kamperen. Uit die wedstrijd in juni kunnen de spelers ook lessen trekken: toen werden we met onze rug tegen ons eigen doel gedrukt, maar we bleven wel lang in de wedstrijd. Als we daar ook thuis in slagen, hebben we wel enkele spelers die België problemen kunnen bezorgen.”

bron: Belga