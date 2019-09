Rode Duivels – Iedereen fit bij Rode Duivels voor duel met Schotland

25 Rode Duivels zijn zondag in de vooravond in Hampden Park begonnen aan de laatste training voor de EK-kwalificatiewedstrijd van maandag in en tegen Schotland. Roberto Martinez had eerder al gemeld dat iedereen fit is bij de Duivels en dat betekent dat de bondscoach opnieuw kan rekenen op Leander Dendoncker, die verstek had gegeven voor het duel in San Marino. Leandro Trossard, en de broers Eden en Thorgan Hazard vielen eerder al af bij de Duivels.

Met vijftien op vijftien staan de Belgen halverwege de kwalificatiecampagne autoritair aan de leiding in de groep, met een voorsprong van drie punten op Rusland. De Russen gingen vrijdagavond met 1-2 winnen in Schotland. Eerder op de avond speelden Cyprus en Kazachstan 1-1 gelijk, waardoor de Schotten (6 punten) hun derde plaats kwijt zijn aan Kazachstan (7) en stilaan een streep mogen maken door hun EK-ambities. Cyprus is voorlaatste met vier punten, San Marino is gewoontegetrouw puntenloos laatste.

bron: Belga