Protesten in Hongkong escaleren

De politie in Hongkong heeft zondagnacht (lokale tijd) traangas en rubberkogels gebruikt tegen manifestanten die tegen de overheid protesteerden. De protesten begonnen als een vreedzame mars naar het Amerikaanse consulaat, maar zijn geëscaleerd doorheen de stad. Voor de mars naar het consulaat waren duizenden bewoners opgedaagd. Ongeveer honderd manifestanten verzamelden zich aan het politiekantoor Mong Kok in het stadsdeel Kowloon en zongen dat de agenten “gangsters” waren. Zonder waarschuwing werden ze met niet-dodelijke munitie beschoten. Ze verspreidden zich dan in zijstraten toen de oproerpolitie opdaagde.

De mars naar het Amerikaanse consulaat was goedgekeurd door de politie. De manifestanten wilden een petitie overhandigen, die het Amerikaanse Congres vraagt een wetsontwerp goed te keuren met strafmaatregelen voor functionarissen die basisvrijheden hebben onderdrukt. Ze droegen Amerikaanse vlaggen en spandoeken met opschriften in het Engels, zoals “Weersta Peking, bevrijd Hongkong” en “Sancties tegen zij die vrijheid beknotten, gerechtigheid en menselijkheid.”







Sinds de protesten uitbraken op 9 juni, zijn ze uitgemond in massale antiregeringsdemonstraties. De betogers zeggen dat ze zullen blijven protesteren tot al hun eisen ingewilligd zijn. De manifestanten willen dat de VS de visa intrekken of activa bevriezen van inwoners van Hongkong die de mensenrechten met de voeten getreden hebben. De betogers menen dat er niemand anders is die het leiderschap van Hongkong ter verantwoording kan brengen.

Bron: Belga