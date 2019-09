Open Monumentendag lokt 400.000 bezoekers

De Open Monumentendag heeft zondag zeker 400.000 geïnteresseerden gelokt. Dat heeft de organisatie na afloop bekendgemaakt. Het was de 31ste editie van het monumentenfeest. Ook vorig jaar kwamen zeker 400.000 mensen opdagen. Dit jaar stonden veel evenementen in het teken van 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.

Toppers zondag waren onder meer een programma rond de Oostendse Zeedijk, goed voor meer dan 6.300 bezoekers, en een bezoek aan verschillende villa’s in De Panne, de tramstelplaats en het pas gerestaureerde Hotel Continental, waar samen meer dan 6.500 mensen kwamen opdagen. In Antwerpen verwelkomde de Sint-Carolus Borromeuskerk meer dan 1.600 bezoekers, en in Schelle kwamen meer dan 1.800 geïnteresseerden een kijkje nemen in een voormalige Electrabel-site.

Andere toppers waren bijvoorbeeld de Historische Huizen in Gent, die 6.650 mensen ontvingen, of de abdijsite van Herkenrode bij Hasselt, goed voor 5.000 bezoekers.

bron: Belga