Motorrijder overleden na crash tegen paal in Merksem

In het Antwerpse district Merksem is zaterdagavond een motorrijder om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat zegt de lokale politie van Antwerpen. De 20-jarige jongeman reed omstreeks 20.30 uur op de Bredabaan en verloor om een nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. De motorrijder crashte nabij het Fort van Merksem tegen een paal langs de kant van de weg. Het slachtoffer werd nog ter plaatse gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar is hij later op de avond bezweken aan zijn verwondingen.

bron: Belga