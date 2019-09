Mo Farah snelt in persoonlijk record naar nieuwe zege in Great North Run

Mo Farah heeft vandaag voor het zesde jaar op rij de Great North Run gewonnen, een prestigieuze halve marathon in Engeland tussen Newcastle upon Tyne en South Shields. De 36-jarige Farah pakte de overwinning in 59:07, een persoonlijk record. In de slotkilometer liep de Brit weg van zijn Ethiopische concurrent Tamirat Tola. Die werd tweede op zes seconden. De Nederlander Abdi Nageeye eindigde als derde op 48 seconden. Bashir Abdi werd vijfde in 1u01:11.

“Het publiek juichte zo luid dat ik niet wist of hij dichter kwam, dus bleef ik maar achterom kijken”, reageerde de meervoudige olympische kampioen op de 5 en 10 km. Voor Farah kaderde de race in zijn voorbereiding op de marathon van Chicago op 13 oktober.







De Keniaanse Brigid Kosgei, in april winnares van de London Marathon, zegevierde bij de vrouwen in 1u04:28, een parcoursrecord.

Bron: Belga