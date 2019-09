Kwal. EK 2020 – Italië en Spanje blijven foutloos

Italië heeft zondag op de zesde speeldag in groep J van de EK-voorrondes met 1-2 gewonnen bij Finland. Spanje klopte in groep F de Faeröer met 4-0. Beide landen tellen nog altijd het maximum van de punten. Lazio-aanvaller Immobile (59.) bracht de Italianen in de tweede helft op voorsprong, maar lang konden de mannen van Roberto Mancini hun voorsprong niet vasthouden. Pukki (72.), dit seizoen bij zijn Premier League-club Norwich ook al goed voor vijf doelpunten, maakte gelijk vanop de stip. Zeven minuten later ging de bal opnieuw op de stip, maar dan aan de overkant. Jorginho aarzelde niet en schonk de Italianen de zege. Jere Uronen (Racing Genk) speelde de hele wedstrijd voor Finland.

In de andere wedstrijd in groep J liet Griekenland punten liggen tegen dwergstaat Liechtenstein. Masouras maakte na 33 minuten het openingsdoelpunt, maar Salanovic maakte vijf minuten voor tijd nog gelijk en bezorgde Liechtenstein zijn eerste punt.

Met achttien punten is Italië nog comfortabeler leider, Finland heeft twaalf punten en maakt nog altijd veel kans op zijn allereerste EK. Armenië en Bosnië-Herzegovina tellen negen en zeven punten, daarna volgen Griekenland met vijf punten en Liechtenstein met één punt.

In groep F had Spanje zijn driepunter te danken aan Rodrigo (Valencia) en invaller Alcacer (Dortmund). Rodrigo (13, 50.) maakte er eerst twee, in het slot deed Alcacer (90, 90+3.) hetzelfde. De jongens van bondscoach Robert Moreno blijven foutloos en tellen nu achttien op achttien.

Nog in groep F vochten buren Zweden en Noorwegen een belangrijk duel voor de tweede plaats uit. Via Fulham-middenvelder Johansen (45.) kwamen de Noren net voor rust op voorsprong, maar Forsberg maakte op het uur gelijk. Sander Berge (Racing Genk) speelde de hele wedstrijd voor de Noren.

Spanje lijkt met achttien punten onaantastbaar, Zweden heeft er elf. Voor de Noren, die negen punten tellen, staat nog Roemenië met tien punten. Malta heeft drie punten, Faeröer nul.

bron: Belga