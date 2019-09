Koppel in Thimougies door messteken om het leven gebracht

Het oudere koppel dat vrijdag dood is teruggevonden in hun woning in Thimougies, bij Doornik, is met messteken om het leven gebracht. Dat heeft de procureur van Doornik bevestigd. “Het onderzoek gaat voort”, aldus de procureur. Nog volgens de procureur wordt met meerdere pistes rekening gehouden en zijn er nog geen arrestaties gebeurd. Wellicht is het koppel woensdag of donderdag omgebracht.

De lichamen van de 69-jarige man en 66-jarige vrouw werden vrijdagochtend aangetroffen. Het koppel uit Kluisbergen woonde al vijftien jaar in Thimougies.

Donderdag al werd de zoon van de vrouw dood aangetroffen. Het lichaam werd donderdag uit de Schelde in Oudenaarde gehaald. Volgens de procureur is er voorlopig geen verband tussen beide zaken.

Maandag geeft de procureur om 16.00 uur toelichting, in het justitiepaleis van Doornik.

bron: Belga