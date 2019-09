Jeffrey Herlings wint GP van Turkije, Jago Geerts wordt tweede in MX2

Jeffrey Herlings (KTM) heeft vandaag de GP van Turkije, de voorlaatste wedstrijd van het WK motorcross, op zijn naam geschreven. Voor de Nederlander was het pas de tweede GP na een lange periode van inactiviteit door blessureleed. In de MX2 was er een tweede plaats voor onze landgenoot Jago Geerts (Yamaha). In de MXGP ging Herlings, die beide manches won in Turkije, zijn landgenoot Glenn Coldenhoff (KTM) en de Let Pauls Jonass (Husqvarna) vooraf. De Sloveen Tim Gajser (Honda), die al zeker is van de wereldtitel, werd vierde. Beste Belg was Jeremy Van Horebeek (Honda) op een achtste plaats, Kevin Strijbos (Yamaha) was negende. Ook in de WK-stand is Van Horebeek beste Belg op plaats acht.

Wereldkampioen Jorge Prado (KTM) won in de MX2 beide manches. Jago Geerts was vooral sterk in de eerste manche met een tweede plaats, in de tweede race werd hij zesde. In de WK-stand verstevigt hij zijn derde plaats.







Volgende zondag 15 september volgt in het Chinese Shanghai de laatste WK-wedstrijd, de Motorcross der Naties in het Nederlandse Assen sluit op 29 september het seizoen af.

Bron: Belga