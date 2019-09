Georgische conflictregio Abchazië kiest president

Ondanks protest van Georgië heeft de separatistische Georgische regio Abchazië een nieuwe president verkozen. Volgens de autoriteiten in hoofdstad Soechoemi verliep de stembusgang rustig en zonder incidenten. Rusland erkent Abchazië als onafhankelijk. De huidige, pro-Russische president Raoel Chadzjimba nam het in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op tegen oppositieleider Alchas Kvitsinija. In de eerste ronde in augustus behaalden zij twee het meeste stemmen van de negen kandidaten. Chadzjimba behaalde 25 procent, Kvitsinija 23 procent. De resultaten van de tweede ronde zullen maandag uitkomen.

In 2008 erkende Rusland de Georgische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië als onafhankelijke staten, na een oorlog tegen Georgië. De regio’s krijgen militaire en financiële steun uit Moskou.

Georgië erkent de verkiezingen niet, waarvoor ongeveer 120.000 mensen waren opgeroepen om een stem uit te brengen. Er is geen basis voor de presidentsverkiezingen in Abchazië, zei de Georgische viceminister van Buitenlandse Zaken Lasja Darsalia. “Er is geen wettelijke, politieke en morele legitimatie.” Volgens de viceminister is de verkiezing enkel een poging van Rusland om de illegale bezetting van de regio wettelijk te maken.

Chadzjimba leidt de separatistische regio sinds 2014. De 61-jarige was daarvoor premier en vicepresident van de internationaal geïsoleerde en verpauperde regio.

Het pro-Russische Abchazië is een de facto onafhankelijke republiek. Het grootste deel van de internationale gemeenschap beschouwt het echter als een autonoom gebied binnen Georgië.

Bron: Belga