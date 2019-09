EK volley (v) – Servië verlengt titel na nipte zege tegen Turkije

De Servische volleybalvrouwen hebben zondag in Ankara hun Europese titel met succes verdedigd tegen gastland Turkije. Servië, ook regerend wereldkampioen, klopte in de finale Turkije met 3-2. De setstanden waren 21-25, 25-21, 25-21, 22-25 en 15-13. Servië schakelde Italië in de halve finales uit met 3-1, terwijl Turkije het met dezelfde score haalde van Polen. De Italiaanse vrouwen veroverden eerder zondag het brons na een vlotte 3-0 zege (25-23, 25-20 en 26-24) in de kleine finale tegen Polen.

De Servische vrouwen waren twee keer eerder de beste van Europa. Naast de winst van de vorige editie in 2017 trokken ze ook in 2011 aan het langste eind. Turkije werkte zijn tweede eindstrijd af, in 2003 verloor het de finale van Polen. In 2017 pakten de Turken brons.

De Yellow Tigers strandden op het EK in de achtste finales na een nederlaag tegen Rusland, dat vervolgens zelf botste op Italië.

bron: Belga