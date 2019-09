Eerste Soedanese regering na al-Bashir legt eed af

In Soedan heeft de eerste regering na de val van ex-president Omar al-Bashir zondag de eed afgelegd. De eedaflegging is een belangrijke etappe in het transitieproces naar een civiele overheid na drie decennia van een autoritair regime. De achttien ministers, onder wie vier vrouwen, van de regering onder premier Abdallah Hamdok legden de eed af in het presidentieel paleis in de hoofdstad Khartoem. De nieuwe regering moet het land leiden tijdens een transitieperiode van 39 maanden. Daarna vinden verkiezingen plaats.

De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van leden van de soevereine raad, onder wie Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, leider van die raad. In augustus werd de Soedanese soevereine raad opgericht door de militaire overgangsraad en de prodemocratiebeweging. Die raad moet het land leiden gedurende een overgangsperiode van ruim drie jaar naar een burgerlijk bestuur. Burhan zat de militaire overgangsraad voor na de afzetting van ex-president Omar al-Bashir tijdens de militaire staatsgreep in april.

Op 17 augustus was een akkoord ondertekend tussen de Alliantie voor Vrijheid en Verandering, de motor van de protestbeweging, en het leger. Dat akkoord bepaalde hoe de macht verdeeld zou worden. De prodemocratiebeweging verkreeg twee derde van de zitjes in de Soedanese wetgevende raad en de macht om de premier te kiezen. De militaire overgangsraad kiest de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie.

