Amerikaan Kuss wint bergop vijftiende Vuelta-rit

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) heeft vandaag de vijftiende rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De bijna 25-jarige Amerikaan reed na 154,5 pittige kilometers in de bergen tussen Tineo en het Santuario del Acebo solo over de meet. De Portugees Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin) hield nadien de Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos) van de tweede plaats. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma), achtste, behoudt de leiderstrui. De Spanjaard Sergio Samitier (Euskadi-Murias) bleef over van een groep vluchters en vertrok met nog zeventien kilometer voor de boeg solo. Maar de zware slotklim richting het Santuario del Acebo eiste zijn tol, en Samitier moest zijn poging staken. Kuss nam over en gaf geen krimp meer. Guerreiro won 39 tellen later het duel om de tweede plaats tegen Geoghegan Hart.

De zestiende rit voert de renners morgen over 144,4 kilometer van Pravia tot Alto de La Cubilla. Dinsdag volgt een rustdag.







Bron: Belga