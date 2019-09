Professor bepleit gezond voedingspatroon 3 maanden voor zwangerschap

Zowel vrouwen als mannen moeten reeds drie maanden voor de zwangerschap een gezond voedingspatroon hanteren. Vooral roken, alcohol drinken en contact met pesticiden en zware metalen zijn uit den boze. Dat heeft Lode Godderis (KU Leuven) gezegd tijdens het Kinderwenscongres in Leuven.

“De invloed van het roken op de zwangerschap is het best bestudeerd. Er is een duidelijk verband vastgesteld tussen het roken, de kans op bevruchting, de duur van de zwangerschap, het geboortegewicht en risico dat de pasgeborene op latere leeftijd met aandoeningen kampt. Zo is er bijvoorbeeld een significant verband bewezen tussen roken en de kans op astma. Wat het risicogehalte betreft volgt alcoholgebruik kort achter roken”, aldus Godderis, die aan de KU Leuven hoogleraar is aan het Centrum Omgeving en Gezondheid en oprichter van het Kinderwens Expertisenetwerk.

10% zwangere vrouwen rookt







Er is volgens Godderis nog veel sensibilisering nodig. “In ons land blijft 10% van de zwangere vrouwen roken tijdens de zwangerschap. Het percentage vaders dat dat doet is nog hoger.” Het roken moet ook al ongeveer drie maanden voor de bevruchting gestopt worden.

Dat is ook voor de vaders het geval vermits de aanmaak van spermacellen zo lang duurt. Wat een man dan consumeert kan invloed hebben op de productie ervan. Ook alcoholgebruik dient in die periode geweerd te worden. “In wetenschappelijke kringen groeit de overtuiging dat vrouwen ook tijdens de zwangerschap alcohol volledig moeten weren.”

Uit gepresenteerde cijfers tijdens het congres blijkt dat onvruchtbaarheid 15 tot 25 procent van de westerse koppels treft.