Oxfam opent pop-upwinkel met lege rekken

Een kledingwinkel hoort van boven tot onder gevuld te zijn met spullen, toch? Oxfam pakt het anders aan en opent van 17 oktober tot en met 16 november The Empty Shop. Het concept is simpel: elke avond zijn de rekken leeg en ’s ochtends worden die gevuld met gedoneerde designerkleding aan kleine prijsjes.

Het concept is niet nieuw. Ook in 2017 opende Oxfam al de deuren van The Empty Shop. Na een jaartje pauze is de winkel terug van weggeweest. Ditmaal strijkt de shop neer aan de Vlaamse Steenweg 88-90 in Brussel.

The Empty Shop







De een heeft een kast vol ongedragen prachtstukken, terwijl de ander net op zoek is naar pareltjes, maar daar niet altijd het budget voor heeft. The Empty Shop vormt het perfecte compromis. Particulieren, bloggers, stylisten, merken, winkels… kunnen designerkleding in goede staat doneren aan Oxfam. Die stukken komen vervolgens in The Empty Shop te liggen, waar schattenjagers ze aan een spotprijsje kunnen kopen. De opbrengst gaat integraal naar Oxfam-projecten van over de hele wereld. Op die manier schenk je dus eigenlijk geld aan het goede doel wanneer je kleding binnenbrengt. Op dit moment is de organisatie nog op zoek naar beroemde meters of peters. Die moeten het concept in de kijker zetten en kunnen ook zelf wat van hun kledingstukken afstaan aan het goede doel. Lukt het niet om langs te gaan tijdens de openingsuren van The Empty Shop, dan kan je altijd een mailtje sturen naar [email protected]!