Zoontje voor prins Amedeo en prinses Elisabetta

Prinses Elisabetta, de echtgenote van prins Amedeo, is gisteren bevallen van een zoontje. Dat meldt het Paleis. De naam van het broertje voor Anna Astrid is nog niet bekendgemaakt. Het zoontje van Amedeo en Elisabetta werd vrijdagavond geboren om 21:05 uur in het UMC Sint-Pieter Ziekenhuis in Brussel. Het paleis geeft nog mee dat de kleine spruit 3,3 kilo weegt en 50 cm meet. “Moeder en zoon stellen het goed. Hun families delen hun grote vreugde”, luidt het nog.

Prins Amedeo is de oudste zoon van prinses Astrid en prins Lorenz.







bron: Belga