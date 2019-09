Weerbericht: wisselend bewolkt met mogelijk donderslag

Deze middag is het wisselend bewolkt met buien, die soms vergezeld zijn van enkele donderslagen. De maxima schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en 18 graden elders. De wind is zwak tot matig uit noordwest en meestal vrij krachtig aan zee uit noordnoordwest.

Morgen blijft het wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en enkele buien. Een donderslag blijft wel nog mogelijk, vooral in Hoog- België. Maxima van 12 tot 17 graden bij een zwakke of matige noordwesten- tot noordenwind.

Na het optrekken van het ochtendgrijs verwachten we maandag eerst opklaringen maar later op de dag komt er meer bewolking langs de Franse grens en is er daar kans op wat lichte neerslag. De maxima schommelen tussen 14 graden in de Ardennen en 18 graden elders.







Dinsdag blijft het droog en is het licht tot gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen tussen 14 en 20 graden. Woensdag begint de dag zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 20 graden.

Donderdag is het gedeeltelijk bewolkt. Op een buitje na blijft het grotendeels droog. Maxima rond 21 graden voor het centrum van het land. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend trekt een zwakke regenzone over het land. In de loop van de dag wordt het droger vanuit het westen en komen er opklaringen. Maxima tussen 16 en 20 graden. Zaterdag zou het droog blijven met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden.

