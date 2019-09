Weerbericht – Weekend start wisselvallig

Het wordt zaterdag wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Zondag zijn de buien minder talrijk. Ook begin volgende week wordt het licht wisselvallig en op enkele druppels na vaak droog, zo verwacht het KMI. Zaterdagochtend verlaat een regenzone snel het zuidoosten van het land. Overdag wordt het wisselvallig met opklaringen en stapelwolken die kunnen uitgroeien tot buien, af en toe zelfs met een donderslag. De maxima gaan van 14 graden in de Hoge Venen tot 16 à 19 graden elders. De wind waait zwak tot matig en aan zee matig tot vrij krachtig uit noordwestelijke richtingen.

Zaterdagavond en -nacht stabiliseert de atmosfeer maar enkele buien blijven mogelijk, bij een wisselende tot soms zwaarbewolkte hemel. De minima gaan van 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, met aan zee een matige noordenwind.

Zondag blijft het wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en enkele buien. Die zijn echter minder talrijk en lichter dan zaterdag. Een donderslag blijft wel nog mogelijk in het oosten.

Volgende week start wisselvallig, maar het blijft in de meeste streken droog. Later in de week kan nog wat regen volgen.

bron: Belga