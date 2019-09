US Open – Nadal is in finale op zijn hoede voor Medvedev: “Deze zomer de beste hardcourtspeler”

De tegenstander van Daniil Medvedev (ATP 5) in de finale op de US Open wordt de onvermijdelijke Rafael Nadal (ATP 2). De Spanjaard versloeg op weg naar de eindstrijd de verrassende Italiaan Matteo Berrettini (ATP 25) in drie sets (7-6 (8/6), 6-4 en 6-1). Nadal is in New York op zoek naar zijn vierde titel, zijn negentiende grandslamtitel in totaal. “De eerste set was frustrerend, want ik miste te veel breakkansen”, begon Nadal na afloop. “En eigenlijk wil je tegen Berrettini niet in een tieabreak verzeild raken. Uiteindelijk kon ik het toch afmaken en nadien werd de wedstrijd een beetje makkelijker. Ik ben blij hier te staan na een moeilijk seizoensbegin.” Nadal doelde hiermee op de blessures aan enkel en knie waar hij in het begin van het seizoen mee sukkelde.

Het wordt voor de 33-jarige Spanjaard zijn vijfde finale op de US Open. Hij won drie keer (2010, 2013 en 2017) en verloor in 2011 van Novak Djokovic. Ditmaal wordt de Russische revelatie van de zomer, Daniil Medvedev, de tegenstander. “Eén van de meest solide spelende tennissers op het circuit”, stak Nadal de loftrompet. “Hij wordt nog elke week beter. Deze zomer was hij de sterkste speler op hardcourt.”

Indien Nadal zondag de US Open wint komt hij op negentien grandslamtitels, eentje minder nog dan recordhouder Roger Federer. Huidig nummer één van de wereld Novak Djokovic staat op zestien.

bron: Belga