US Open – Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray verlengen titel in dubbel gemengd

De Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Brit Jamie Murray volgen zichzelf op als winnaars van het dubbel gemengd op de US Open.

In de finale versloeg het duo de Taiwanese Hao-Ching Chan en de Nieuw-Zeelander Michael Venus, het eerste reekshoofd, in twee sets. Na net geen uur tennis stond de 6-2, 6-3 eindstand op het scorebord van het Arthur Ashe Stadium.

Voor de 34-jarige Mattek-Sands is het haar negende grandslamtitel in het dubbelspel. De 33-jarige Murray, de oudere broer van Andy, behaalde zijn zevende grandslamtitel in het dubbel. De twee verdienen met hun eindzege 160.000 dollar (145.000 euro).

De 25-jarige Chan mikte op een eerste grandslamtitel. De 31-jarige Venus won in 2017 het mannen dubbel op Roland Garros met Ryan Harrison.

bron: Belga