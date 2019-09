Tyfoon Lingling eist drie doden in Zuid-Korea

De tyfoon Lingling heeft in Zuid-Korea het leven gekost aan minstens drie mensen. Tientallen anderen raakten gewond, zo meldt het nationale persbureau Yonhap zaterdag. Door het natuurgeweld zijn bijna 300 vluchten geschrapt, zijn 40 gebouwen beschadigd en hebben 161.000 gezinnen een tijdlang zonder elektriciteit gezeten. Ook in Noord-Korea wordt gevreesd voor grote schade. Heel Zuid-Korea was getroffen door de tropische storm. Lingling is de dertiende tyfoon die dit jaar het schiereiland treft. De wind was zo sterk dat bomen knakten. Door de straten van Seoel vlogen stukken van gebouwen en takken.

Een vrouw kwam om het leven in Boryeong, ten zuidwesten van Seoel, waar hevige wind huishield. In een kuststad in het westen kwam een man onder een ingestorte muur terecht op de parking van een ziekenhuis en in het noordelijk Paju werd een zestiger dodelijk getroffen door een losgeraakt stuk dak.

bron: Belga